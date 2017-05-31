Стокгольмский арбитраж отменил требование "Газпрома" о принципе "бери или плати" - "Нафтогаз"

Требование российского газового монополиста «Газпром», согласно которому Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или, даже не покупая, оплачивать его стоимость (принцип «бери или плати»), отменено отдельным решением Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Читайте такжеForbes: "Нафтогаз Украины" возвращает деньги европейцам, а влияние России уменьшается«Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требования «Нафтогаза» по принципу take-or-pay. Мы подтверждаем информацию о том, что эти требования отменены», - сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования по пересмотру цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. в качестве санкции по принципу "бери или плати".

По иску в рамках контракта на транзит газа требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 12,3 млрд долл., а «Газпрома» к украинской компании - 7 млн долл.

Согласно финансовому отчету «Нафтогаза» за 2016 год, госхолдинг ожидал конечного срока вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа – 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору – 30 июня 2017 года.