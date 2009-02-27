«Энергоатом» и «ТВЭЛ» подписали контракт

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» (Россия) подписали контракт на поставку свежего ядерного топлива на украинские АЭС в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, контракт подписали в Москве президент НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ и президент «ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН.

Контракт предполагает, что часть топлива для поставок на украинские станции будет изготавливаться с использованием концентрата урана, изготовленного на ГП «ВостГОК» (Желтые Воды, Днепропетровская область).

Пресс-служба также сообщила, что в ближайшее время НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» намерены подписать долгосрочный договор на поставку ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года.

В ходе контрактных переговоров стороны также обсудили некоторые вопросы строительства на украинской территории совместного предприятия по производству топливных сборок по российской технологии, условия создания которого тесно взаимосвязаны с параметрами долгосрочного договора.

Напомним, на данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году заканчивается срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».