Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с "Газпромом" с учетом рыночных условий

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании «Газпром» с учетом рыночных условий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщала пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

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«Арбитраж удовлетворил требование «Натфогаза» о пересмотре контрактной цены с «Газпромом» с учетом рыночных условий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж отменил требование "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

Одним из спорных условий контракта на закупку газа из России была цена «голубого» топлива, которая была гораздо выше стоимости газа на европейском рынке с поставкой на западную границу Украины. В середине апреля этого года главный коммерческий директор «Нафтогаза» заявил, что цена топлива, которое было куплено на европейском рынке, на 25-30 долл. за 1 тыс. куб. м ниже, чем расчетная цена по контракту с «Газпромом» на второй квартал 2017 года.

По данным украинской компании, по состоянию на 29 мая 2017 года, сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования по пересмотру цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

По данным "Нафтогаза", сегодня госхолдинг получил отдельное решение Стокгольмского абритража в части контракта на покупку газа, которое содержит оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Окончательное решение, в котором будут указаны суммы удовлетворенных требований сторон, будет предоставлено позже.