Стокгольмский арбитраж отменил запрет на реэкспорт газа – замглавы МИД

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» и полностью отменил запрет на реэкспорт природного газа. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж отменил требование "Газпрома" о принципе "бери или плати" - "Нафтогаз"«Решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре относительно контракта 2009 года о поставках газа между «Нафтогазом» и «Газпромом»… Их позиция по ключевым вопросам оказалась следующей: 1) Условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома») упразднена полностью; 2) Запрет реэкспорта отменен полностью; 3) Формула цены пересмотрена с 2014 года - европейская цена», - сообщила она.

По словам Зеркаль, главный интерес нашей страны заключается в том, чтобы поставки газа в Украину базировались на европейских принципах и правилах функционирования рынка газа, что прописано в Договоре об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.