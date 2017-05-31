Климкин о решении Стокгольмского арбитража: победа над энергетической агрессией РФ

Министр иностранных дел Украины назвал сегодняшнее решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста "Газпром" победой над энергетической агрессией Российской Федерации.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж отменил требование "Газпрома" о принципе "бери или плати" - "Нафтогаз""Чистая победа Украины и европейских правил над энергетической агрессией РФ и монополизмом "Газпрома", - написал министр в Twitter.

"Договорняки больше не действуют. Только европейские правила! #Стокгольм", - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании "Газпром" с учетом рыночных условий.

Также требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"), отменено отдельным решением Стокгольмского арбитража.