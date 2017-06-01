Газовый спор: "Газпром" назвал решение Стокгольмского арбитража "промежуточным"

В "Газпроме" заявили, что решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" является промежуточной стадией.

В российской компании говорят, что Стокгольмский арбитраж может вынести окончательное решение не ранее конца июня, передает ТАСС.

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"Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса", - говорится в сообщении.

Как сообщил замначальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, решение Стокгольмского арбитража "не содержит конкретных цифр и посвящено решению принципиальных юридических вопросов".

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского газового монополиста компании "Газпром" с учетом рыночных условий.

Также требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"), отменено отдельным решением Стокгольмского арбитража.