Опубликован проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года

Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало проект Энергетической стратегии Украины до 2035 года, который предусматривает максимальное снижение энергоемкости ВВП.

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Согласно сообщению пресс-службы министерства, за последнюю неделю в текст документа были внесены редакционные правки и уточнения в соответствии с принятыми решениями на заседании Управляющего комитета по координации работы по подготовке проекта.

"Планируется, что проект новой стратегии будет одобрен распоряжением Кабинета министров Украины до конца июня этого года. После этого правительство начнет наработку плана реализации стратегии в соответствии с определенными ею периодами до 2020, 2025 и 2035 годов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что подготовленный проект новой стратегии является базовым документом государственной энергетической политики, определяет цели развития энергетического сектора в соответствии с потребностями экономического и социального развития на период до 2035 года, а также формулирует задачи органов исполнительной власти в сфере управления энергетическим сектором.

Как сообщал УНИАН, многие эксперты в энергетической отрасли долгое время призывали власти разработать и утвердить текст новой энергетической стратегии Украины. В частности, президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в мае 2016 года говорил о необходимости разработки энергетического баланса Украины в согласовании с редакцией энергетической стратегии.

В конце февраля 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал от представителей рабочей группы в министерстве, которая разрабатывает энергостратегию, завершить подготовку этого документа во втором квартале 2017 года.

Ранее Минэнергоугля заявляло о планах до 1 мая подготовить проект энергостратегии и вынести его на рассмотрение правительства.