Реакция Еврокомиссии на решение Стокгольмского арбитража: "мы приняли к сведению"

В Европейской комиссии приняли к сведению решение Стокгольмского арбитража, которым он отменил принцип "бери или плати" и удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно пересмотра цены в споре с ОАО "Газпром".

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Об этом собственному корреспонденту УНИАН в четверг в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии.

"Мы приняли во внимание (эту информацию)", - сказал он.

Никаких других деталей в ЕК не предоставили.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Стокгольмский арбитраж отменил требование "Газпрома" относительно контрактного принципа "бери или плати" и запрета на реэкспорт газа, а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре контрактной цены с "Газпромом" с учетом рыночных условий.

Украина в лице "Нафтогаза Украины" подала иск к российскому "Газпрому" в Стокгольмский арбитражный суд по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и по купле-продаже Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания относительно газового спора по условиям контракта, заключенного между компаниями в 2009 году.

По данным украинской компании, по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов (из которых 14,1 миллиарда долларов составляют требования о пересмотре цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов.

31 мая "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в части контракта на покупку газа, которое содержит оценку судом всех юридических и фактических вопросов дела. Окончательное решение, в котором будут указаны суммы удовлетворенных требований сторон, будет предоставлено позже.

Одним из спорных условий контракта было положение, которое запрещало Украине ("Нафтогазу") осуществлять обратный экспорт (реэкспорт) российского газа из Европы в нашу страну. Украина с сентября 2014 года начала реверсные поставки "голубого" топлива, покупая его у европейских компаний. Например, из Словакии в течение 2014-2017 годов было импортировано 35 миллиарда кубометров газа.