Перевод второго блока Змиевской ТЭС на газовый уголь приближает Украину к энергонезависимости – Гройсман

Завершение работ по переоборудованию второго блока Змиевской ТЭС (Харьковская область) компании "Центрэнерго" с дефицитного угля антрацитовой группы на добываемый в Украине уголь газовых марок приближает Украину к энергонезависимости.

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Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в соцсети Facebook.

"Выполнено наше еще одно обещание, и, опережая все запланированные графики, запущен в работу энергоблок №2 Змиевской ТЭС, который теперь работает на газовом угле. Мы обещали задействовать меры по уменьшению использования угля дефицитной антрацитовой группы, и мы постепенно их воплощаем в жизнь. Запущен крайне важный для энергобезопасности Украины проект. Это приближает нас к нашей стратегической цели - к 2020 году стать энергонезависимыми", - написал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 30 мая госкомпания "Центрэнерго" завершила строительно-монтажные работы по переоборудованию второго блока Змиевской ТЭС с антрацита на газовый уголь.

По данным компании, данный блок должен быть введен в эксплуатацию до 1 сентября 2017 года. Энергоблок №5 Змиевской ТЭС должен быть переведен на марку "Г" до 15 сентября 2017 года. Таким образом, Змиевская ТЭС первой в Украине переходит с дефицитного энергетического угля марок "АШ" и "Т" на использование угля газовой группы.

После инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит.

Для снижения зависимости от антрацита в 2016 году было инициировано переоборудование двух блоков Змиевской ТЭС государственной компании "Центрэнерго" на сжигание угля газовой группы.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сообщал, что переоборудованные блоки Змиевской ТЭС заработают в третьем-четвертом квартале 2017 года. Стоимость такого перехода составляет 240 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт. 78,29% акций "Центрэнерго" принадлежат государству.