Financial Times: Украина заявила о предварительной победе над "Газпромом" в арбитраже

Об этом пишут Роман Олеарчик и Генри Фой в статье "Украина заявила о предварительной победе над "Газпромом" в арбитраже", опубликованной на сайте издания Financial Times.

Украина объявила о ключевой победе в трехлетнем юридическом сражении на $ 80 млрд с Россией по вопросу поставок газа между двумя государственными энергетическими конгломератами, контролируемыми государством

Вынесенное в среду решение стало первым в серии ожидаемых постановлений в битве с высокими ставками между соседними государствами из-за жизненно важного потока газа в Украину и через ее территорию.

Арбитражный институт Торгово-промышленной палаты Стокгольма, признанный на международном уровне форум по разрешению споров, вынес решение в пользу "Нафтогаза" Украины, отклонив спорные претензии "бери или плати" со стороны "Газпрома", заявили чиновники в Киеве. Киев сказал, что победа может освободить "Нафтогаз" от уплаты миллиардов долларов за чрезмерные объемы газа, которые не были поставлены, но которые, как настаивает "Газпром", были предусмотрены контрактом.

Украинские официальные лица заявили, что арбитры также поддержали призыв Киева к пересмотру ценообразования "Газпрома" и отвергли его позицию относительно того, что "Нафтогаз" не имеет права реэкспортировать закупаемый газ.

"Мы сделали это", - сказал Андрей Коболев, исполнительный директор государственной газовой компании Украины "Нафтогаз", в сообщении в Facebook, к которому прикрепил песню группы Queen "We are the Champions".

"Газпром" назвал решение промежуточным этапом в ряде арбитражных решений, которые будут приняты, в том числе, решения о поставках газа в Украину и транзит через страну на европейские рынки, а также решающие постановления по денежным выплатам согласно встречным искам на сумму более 80 млрд долларов.

Спор сосредоточен на газовых контрактах, которые Украина подписала под давлением в 2009 году, после того, как "Газпром" прекратил поставки южному соседу России, а также всей Европе из-за цен.

"Газпром", крупнейший в мире производитель газа, заявил, что "Нафтогаз" несправедливо увеличил транзитные пошлины на поставки на европейские рынки и не заплатил за поставки, произведенные по спорной системе "бери или плати".

Если будущие арбитражные решения будут вынесены против "Газпрома", то, помимо потенциально значительных денежных потерь, будет создан прецедент, который навредит его позиции на переговорах на ключевых рынках.

Тимоти Эш, из Bluebay Asset Management, в Twitter назвал решение "большой победой для Украины", он также предположил, что наиболее важными будут будущие решения по спорам о транзитных контрактах обеих компаний и объемам присужденных убытков.

Приветствуя решение, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль подчеркнула, что "наша заинтересованность в этом деле заключается в том, чтобы поставки газа в Украину основывались на европейских принципах и правилах газового рынка".

"Газпром" был "единственной компанией, которая агрессивно выступала против этого", - сказала она.

"Нафтогаз" заявил, что "Газпром" недоплачивал за транзит и утверждает, что необходимы договорные корректировки после того, как Украина приняла правила энергетического рынка ЕС. "Газпром" считает, что договор 2009 года – и его положения – являются обязательными для исполнения.

Проигрыш в арбитраже может привести к банкротству "Нафтогаза", доминирующего отечественного поставщика газа в Украине.

Однако, официальные лица предупредили, что отрицательный результат арбитража не позволит кредиторам предъявить права на государственный транзитный газопровод Украины. Хотя он управляется "Нафтогазом", он не является активом корпорации.

Трубопровод должен быть отделен от группы компаний "Нафтогаз" в процессе, который связан с правилами рынка ЕС. Он предусматривает разделение добычи, поставок и транзита газа.

Однако, будущее прибыльного газового потока через трубопровод Украины висит на волоске. "Газпром" защищал свое решение о расширении пропускной способности газопровода "Северный поток 2" в Германию, в обход Украины, заявив, что Киев нарушил контрактные обязательства.

Официальные лица "Газпрома" назвали Украину, монополистический маршрут советской эпохи на поставки газа в Европу, ненадежным партнером.