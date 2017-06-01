Турчинов назвал решение Стокгольмского арбитража первым шагом к победе над агрессором

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста "Газпром" первым шагом к победе над агрессором.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Это первый шаг к победе не только на поле боя, но и в экономике над агрессором. Я убежден, что будут и последующие решения судов, которые заставят Россию возместить тот ущерб, который она нанесла Украине", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского "Газпрома" с учетом рыночных условий.

Также требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"), отменено отдельным решением Стокгольмского арбитража.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт природного газа.