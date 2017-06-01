Окончательное решение Стокгольмского арбитража по газовому спору Украины и РФ ожидается в конце июня

Окончательное решение Стокгольмского арбитража по контракту на закупку газа у российского газового монополиста «Газпром» будет объявлено ориентировочно в конце июня. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, вчерашние решения – это «формально предварительное решение». «Окончательное решение будет объявлено ориентировочно в конце июня», - отметил он.

Петренко сказал, что это предварительное решение, которое является проигрышем России, позволяет прогнозировать окончательное решение.

«После этого решения много стран и много компаний в странах Европы могут пойти в суд и иметь все шансы отменить невыгодные, нерыночные, неэкономические цены, которые им когда-то навязали Россия и «Газпром», - сказал министр.

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Также Петренко отметил, что окончательное решение «составит формулу расчета рыночной цены» на газ. «Это цифры, а основные положения приняты вчера», - добавил он.

По его словам, разрабатываются возможные механизмы получения компенсации со стороны России за нарушения, которые были. «Мы сейчас эти механизмы испытываем на исполнении решения украинского суда против «Газпрома», - сказал Петренко и добавил, что уже есть первые суммы взысканий с «Газпрома» и ареста определенного имущества.

Как сообщал УНИАН, 31 мая «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Кроме того, арбитраж отменил требование российского газового монополиста «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По иску в рамках контракта на транзит газа требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 12,3 млрд долл., а «Газпрома» к украинской компании - 7 млн долл.