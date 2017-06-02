Нефть торгуется ниже $50 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 10 мая опустилась ниже отметки в 50 долларов за баррель, сообщает Прайм.

Читайте такжеНефть перестала быть самым ценным ресурсом в мире

"По состоянию на 08:30 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% - до 49,90 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,55%, до 47,62 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Ирак может снова попробовать выйти из соглашения по сокращению добычи нефти стран, входящих и не входящих в ОПЕК, в зависимости от реакции рынка на текущее сокращение.

"Мы просили раньше, и мы не смогли убедить других участников. Для укрепления ОПЕК и поддержания стабильности рынка и для поддержания восстановления цен мы просто оставили наши попытки. Но возможности еще остаются для этого", - заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

Он добавил, что дальнейшие попытки убедить участников соглашения сделать исключение для Ирака будут "зависеть от состояния рынка, какой итог будет у этих сокращений добычи".