Транзит российского газа через Украину увеличился почти на 22%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за январь-май 2017 года вырос на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,3 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании "Укртрансгаз", оператора газотранспортной системы Украины.

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Согласно сообщению, в мае текущего года через ГТС в Европу было прокачано 7,2 миллиарда кубометров, что на 10,8% больше, чем в мае 2016 года. По оперативной информации оператора, суточный режим транспортировки газа для европейских потребителей составил около 250 миллионов кубометров.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.