Президент Украины Петр Порошенко пообещал на этой неделе подписать закон "О рынке электроэнергии". Об этом он заявил 1 июня на встрече в Американской торговой палате, которая была посвящена 25-летнему юбилею этой организации.

Читайте такжеУкраина все ближе к рынку электроэнергии стран ЕС

"На этой неделе я подпишу очень важный закон "О рынке электроэнергии", который представляет стандарты Европейского Союза и обеспечивает конкуренцию и прозрачность в энергетический сфере", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электрической энергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие данного закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 миллионов евро.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании –оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".