"Укрнафта" просит президента предотвратить уничтожение компании из-за действий ГФС и Госгеонедр

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины "Укрнафта" обратилась с письмом к президенту Петру Порошенко с просьбой предотвратить уничтожение компании в результате действий Государственной фискальной службы и Государственной службы геологии и недр, считая их действия неправомерными, а также поручить Кабмину начать процесс финансового оздоровления компании. Об этом говорится в документе, текст которого опубликовала пресс-служба компании.

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"Действия госорганов по блокированию деятельности компании будут иметь катастрофические последствия для "Укрнафты", приведут к остановке ее работы, от чего государство потеряет собственную добычу нефти и миллиарды гривен налогов. Эти действия противоречат экономическим интересам и интересам энергетической безопасности страны, - отмечается в документе. - Мы просим поручить Кабинету министров Украины немедленно начать процесс финансового оздоровления "Укрнафты", что позволит сохранить компанию и возвратить средства в государственный бюджет".

Согласно позиции компании, Госгеонедр незаконно отказывает "Укрнафте" в продлении спецразрешений, срок действия которых истекает в 2017 году, что ведет к фактическому блокированию добычи нефти и газа. В результате таких незаконных действий госоргана "Укрнафта" может потерять до 20% годового объема добычи нефти уже в этом году и 50% - в следующем году.

"Фискальная служба пытается описать в налоговый залог операционные активы и инициирует остановку расходных операций "Укрнафты". Такие действия не только не решат проблему многомиллиардного налогового долга, но приведут к остановке предприятия и неуплате текущих налогов. С другой стороны, предложения правления, в частности, по немедленному финансовому оздоровлению "Укрнафты", не получили надлежащего рассмотрения", - заявили в компании.

"Потери достигнут 290 тысяч тонн нефти и конденсата, 128 миллионов кубометров нефтяного газа, 88 миллионов кубометров природного газа в год. При этом, после остановки, часть добываемых объемов будет потеряна безвозвратно. Приблизительно 1 500 сотрудников в Сумской области могут потерять стабильную работу уже в ближайшие месяцы", - предупредили о последствиях в пресс-службе.

По информации "Укрнафты", из-за остановки спецразрешений госбюджет недополучит 1,4 миллиарда гривень в год поступлений от ренты. Также сократятся налоговые отчисления в местные бюджеты, а тысячи жителей Сумской области могут остаться без газоснабжения из-за вынужденной остановки технологического оборудования.

"В следующем году потери из-за непродления 27 лицензий будут еще больше", - сообщили в компании.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года "Нафтогаз" опубликовал аудированную отчетность о результатах деятельности в 2012-2013 годах. В ней госхолдинг признал, что по своему усмотрению использовал принадлежащие "Укрнафте" 10 миллиардов кубометров газа.

Из-за отказа "Нафтогаза" погашать долг перед "Укрнафтой" за этот газ и сорванных аукционов по продаже нефти у "Укрнафты" возник долг перед государством по уплате налогов. Согласно отчету компании за 2016 год, налоговый долг по состоянию на конец прошлого года составлял 13,2 миллиарда гривень.

Позже правление компании предложило Фискальной службе взять в качестве налогового залога 2 миллиарда кубометров газа, который пытался использовать "Нафтогаз". В конце января 2017 года Высший административный суд Украины подтвердил обоснованность решения Окружного административного суда Киева, обязывающего ГФС принять 2 млрд куб. м газа. В начале марта в компании сообщили, что Фискальная служба не выполняла это решение суда и продолжала безосновательно начислять штрафные санкции.

При этом в первом квартале 2017 года компания выплатила 2,7 миллиарда гривень налоговых платежей, что на 966 миллионов гривень больше показателя за аналогичный период прошлого года. В настоящее время "Укрнафта" выполняет налоговые обязательства в полном объеме.

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В средине мая "Укрнафта" направила в Государственную фискальную службу новый план финансового оздоровления компании, согласно которому будет полностью рассчитываться по текущим налоговым обязательствам, а выплаты по налоговой задолженности будут рассрочены на 3 года.

Также компания ведет переговоры с Госгеонедр, которая отказывается продлевать действие спецразрешений на добычу нефти и газа. Госорган мотивирует свою позицию наличием у "Укрнафты" налоговых долгов.

Несмотря на то, что в сентябре 2016 года Окружной административный суд Киева запретил Госгеонедр приостанавливать действие спецразрешений "Укрнафты", госорган все-таки отказал компании в их продлении, что стало причиной остановки добычи нефти на Заводовском месторождении во Львовской области.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.