В Индии создается крупнейшая в мире нефтехимическая компания

Советы директоров индийского нефтепромышленного гиганта Reliance Industries Limited (RIL) и его дочерней нефтехимической компании Reliance Petroleum Limited (RPL) в понедельник одобрили их слияние, говорится в пресс-релизе RIL, сообщает РИА Новости. Результатом этого объединения станет появление в Индии одной из крупнейших нефтекомпаний в мире и крупнейшей в мире частной нефтеперерабатывающей компании. "Это слияние является отражением философии компании по приданию устойчивости стоимости акций всех наших акционеров. Этот важный шаг навстречу достижению нашей задачи по вхождению в круг крупнейших мировых компаний", - говорится в заявлении главы RIL, одного из богатейших людей Индии Мукеша Амбани, слова которого приводятся в пресс-релизе. Решению предстоит получить одобрение акционеров, кредиторов, а также судов по месту регистрации предприятий - Бомбейского высшего суда в Мумбаи и Высшего суда Гуджарата в Ахмедабаде. Завершить процесс слияния планируется 1 апреля, по итогам которого акционеры RPL получат за 16 своих акций по одной акции RIL, оборот которой составляет почти 35 миллиардов долларов. Как сообщили в понедельник представители RIL на пресс-конференции в Мумбаи, посвященной предстоящему объединению, эффект от сделки позволит нефтеперерабатывающим предприятиям компании эффективнее конкурировать. Индийские экономисты положительно оценили сделку, однако мнения специалистов по налогообложению относительно пользы объединения разошлись, поскольку сделка может повлечь изменение режима налогообложения в специальной экономической зоне, где функционирует RPL. Котировки акций обеих компаний на утренних торгах в Мумбаи незначительно снизились (RIL - на 1,91%, RPL - на 0,3%), однако аналитики подчеркивают, что в долгосрочной перспективе слияние позитивно отразится на котировках.