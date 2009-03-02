В 2009г. "Нафтогаз" ожидает 92,5 млрд. доходов и 102 млрд. расходов

Общее поступление денежных средств НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должно составить почти 92,5 миллиардов гривень. Такой прогноз содержится в переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», текстом которого располагает «Зеркало недели» (№7 за 28 февраля-6 марта 2009 г.).

При этом расходы из Госбюджета в 2009 году составят: компенсация за газ, поставленный предприятиям тепло-коммунальной энергетики (ТКЭ), - 10,4 млрд. грн., финансирование геологоразведочных работ - 0,44 млрд. грн., возврат НДС за импортированный в 2008 году газ - 2,8 млрд. грн.

Согласно проекту финплана, прогнозная общая сумма расходов НАК «Нафтогаз Украины» составляет немногим более 102 млрд. гривень.

В соответствии с планом антикризисных мер по стабилизации финансового состояния компании, для покрытия дефицита около 9,5 млрд. гривень предлагается увеличение компенсации из бюджета цен на газ для предприятий ТКЭ на сумму 10,4 млрд. гривень.

При этом дефицит НАК «Нафтогаз Украины» складывается также из дефицитов бюджетов его основных дочерних компаний - ДК «Укртрансгаз» (газотранспортная компания) и ДК «Укргазвыдобування» (газодобывающие предприятия). У ДК «Укртрансгаз» дефицит средств на 2009 год прогнозируется на уровне 941,109 млн. гривень. У ДК «Укргазвыдобування» прогнозируемый дефицит финансов - 3,214 млрд. гривень.

Кроме того, компания имеет значительный портфель внешних кредитов. Так, при курсе 7,7 долл./грн. НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году должен был бы вернуть кредиторам около 23 млрд. грн.

Основные условия, из которых исходил НАК «Нафтогаз Украины» при формировании финансового плана в текущем году:

– объем импорта газа - 33 млрд. кубометров;

– аванс от «Газпрома» на приобретение прав требования долга от «РосУкрЭнерго» - 13,09 млрд. гривень;

– объем отбора из ПХГ газа, приобретенного у «РосУкрЭнерго», — 11 млрд. кубометров;

– отбор импортного газа, приобретенного в 2008 году, - 10,021 млрд. кубометров;

– отбор газа собственной добычи из ресурсов 2008 года - 3,512 млрд. кубометров;

- курс доллара к гривне, использованный при расчете, - 7,7 долларов за 1 гривню.