Через два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" - Коболев

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев прогнозирует, что через два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень.

«Нам удалось пересмотреть цену с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые "Нафтогаз" покупал у российского "Газпрома", с этого периода времени "Газпром" должен будет нам компенсировать определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут, по моим оценкам, примерно два-три месяца. Но наиболее важно - окончательные расчеты, которые будут так же включать второе дело, транзитное дело, результаты которого мы ожидаем так же в ближайшее время, они подведут окончательную черту под вопросом кто, кому и сколько должен», - сказал Коболев.

Он опроверг утверждение России о том, что решение арбитража является промежуточным, и согласно этому решению Украина таки будет за что-то платить.

По словам Коболева, у РФ нет оснований так говорить.

«И они некорректно используют термин. Это решение не промежуточное. Это решение отдельное. И это решение уже четко говорит, что за газ, который Украина не отбирала (но Россия настаивает, чтобы мы платили по принципу "бери или плати"), мы платить не будем», - сказал председатель правления НАК.

Он пояснил, что Украина ожидает два окончательных решения.

«По делу поставки газа, по которому было первое отдельное решение, и ожидаем решение по транзитному делу, которое, по графику, должно быть до конца июня. Но, по нашим ожиданиям, это будет дольше, поскольку затянулось решение по делу о поставках газа», - отметил Коболев.

При этом он положительно оценил шансы на победу Украины в суде.

«Я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Над этим работали много людей. Эта работа была действительно начата еще в апреле 2014 года совместно между правительством Украины, которое возглавлял Арсений Яценюк, и НАК "Нафтогаз Украины". Она была очень непростая. Но она дает свои результаты», - сказал Коболев.

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Он отметил, что в случае если "Газпром" откажется выполнить решение Стокгольмского суда, то можно будет подавать иски в другие суды.

«Во-первых, это будет беспрецедентным решением для "Газпрома". Во-вторых, у "Газпрома" есть много активов за рубежом, на которые можно наложить арест, с ним можно бороться в других судах», - сказал Коболев.

Источник: https://tsn.ua/groshi/kerivnik-naftogazu-rozpoviv-chim-obernetsya-dlya-ukrayini-peremoga-v-sudi-proti-gazpromu-940497.html

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.