Компенсация от "Газпрома" позволит существенно уменьшить долги Украины за газ - глава "Нафтогаза"

Компенсация по решению Стокгольмского арбитража, которую будет обязан выплатить украинской стороне российский газовый монополист «Газпром» за проданный Украине по нерыночной цене газ, позволит существенно снизить сумму долгов Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» перед российской компанией.

Об этом глава правления Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя решения суда.

Читайте такжеСтокгольмский арбитраж определил, что цена на газ от "Газпрома" должна быть пересмотрена с 2014 года - Коболев

«Мы не рассчитались с «Газпромом» за газ, который мы брали в прошлых периодах на сумму (если убрать проценты) – приблизительно 2,2 млрд долл. Сейчас мы точно можем сказать, что получим компенсацию за те объемы газа, которые мы оплатили, начиная с 2014 года, когда цена была выше, чем та цена, которую сейчас принял трибунал. То есть, эта цифра (сумма долгов перед "Газпромом" - УНИАН) будет точно снижена. Она будет снижена существенно», - сказал он.

Глава «Нафтогаза» добавил, что точные суммы станут известны только после окончательного решения арбитража.

«Газ, который мы отобрали и за него не рассчитались, не является штрафом. Это наш долг. Наше решение (решение Стокгольмского арбитража - УНИАН) позволит существенно сократить этот долг. Через три месяца мы сможем рассчитать точную цифру, утвердить ее в трибунале и вывести в публичную плоскость», - отметил Коболев.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.