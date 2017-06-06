Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в случае демарша "Газпрома" - Коболев

Украина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в разных странах (юрисдикциях), где есть активы российского газового монополиста «Газпром», если он откажется выполнять решение суда и возмещать компенсацию Национальному нефтегазовому холдингу «Нафтогаз Украины».

Об этом глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя решения суда.

«Это решение формально касается не Российской Федерации, а «Газпрома». Поэтому формальным субъектом, который должен выполнять или не выполнять решение суда, является «Газпром»… Если «Газпром» отказывается выполнять это решение, то Украина получает право на выполнение этого решения в принудительном порядке в каких-либо юрисдикциях», - сказал он, добавив, что российская компания владеет многими активами в Европе.

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По словам Коболева, принятое решение Стокгольмского арбитража не может быть отменено другими судами, а рассмотрение апелляции возможно лишь на предмет процедуры судебного процесса, а не его сути.

«Если идти по пути принудительного выполнения, то эти суды (разных стран, юрисдикций, в которых есть активы «Газпрома» - УНИАН) будут идти процедурно, они будут выполнять это решение по сути. Решение (Стокгольмского арбитража – УНИАН) больше пересматриваться не будет… Какая-либо сторона может апеллировать относительно этого решения, но эта апелляция может быть только по процессу, а не по сути. Суть решения не пересматривается», - отметил Коболев.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование «Газпрома», согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»).

Кроме того, удовлетворено требование «Нафтогаза» и полностью отменен запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт природного газа.