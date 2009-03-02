"Газовая гангрена" - весеннее обострение?

Газовый вопрос не исчерпал себя за первый месяц года, он снова набирает обороты - власти России даже начали акцию "почувствуй отсутствие денег у Украины". А точнее, вопрос снова начинают заострять с северо-востока и в юго-западном направлении (в смысле из России - в Украину). Стоит подивиться московским "сценаристам" - там ухитрились превратить в ежемесячное шоу даже такую скучную, систематическую, узкопрофильную процедуру, как расчеты за газ (интересно, российские налогоплательщики в курсе, что информационные войны ведутся в том числе и на их деньги?).

Увы, но богатство сюжетных поворотов нашим северным соседям подбрасывают наши собственные политики. Не за горами срок очередной оплаты перед Газпромом, но, как оказалось, Нафтогаз сталкивается с очередными проблемами. Это - отсутствие утвержденного финансового плана и задолженность теплокоммунэнерго, и курсовая политика…

При этом нужно учесть и внутриполитические «игры», которые вносят немалую лепту в назревающий скандал, если только это не истерия со стороны соседа. Российские СМИ еще неделю назад начали пописывать о возможной газовой «отключке», если 7 марта НАК не рассчитается за потребленный в феврале газ – 400 млн. долл. Причем со ссылкой на источники в Газпроме СМИ указывают, что такой план действительно россиянами разрабатывается. В пресс-службе монополиста официально комментировать эти заявления отказались.

И тем не менее, проблема с расчетами может возникнуть, и провоцируют ее не столько внешние факторы, сколько внутренние долги наших ТКЭ перед "Нафтогазом".

Между тем, начальник Управления по связям с общественностью Нафтогаза Валентин Землянский сообщил, что компания пока не получала от "Газпрома" уведомлений о возможном сокращении поставок газа. "Мы рассчитываем, что нам все-таки удастся аккумулировать нужную сумму денег до 7 марта и рассчитаться", - сказал он.

Как только всплывают суммы проплаты Нафтогаза сразу вспоминается январский ажиотаж на валютном рынке. Но, заместитель правления НБУ Анатолий Шаповалов поясняет, что для расчетов с Газпромом в феврале Нафтогаз может купить около 400 млн. долл. у Нацбанка (средства на счетах НАК уже аккумулированы), которые необходимы для расчетов за импортированный в феврале газ. При чем это сделать можно, минуя межбанковский рынок. Таким образом, по его мнению, не будет создаваться давление на валютный курс.

Нафтогаз заявляет

Вроде бы все должно «устаканиться». Но вспоминается еще один аспект. В середине февраля Нафтогаз заявил о возможном ухудшении ситуации относительно расчетов с Газпромом в результате катастрофического роста задолженности предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Еще 19 февраля (т.е. за три недели до окончательного срока расчетов) НАК заявил, что рост задолженности ТКЭ может навредить расчетам с "Газпромом". На тот момент общая задолженность предприятий ТКЭ перед НАК «Нафтогаз Украины» составляла 4,567 млрд. грн. Практически по всем ТКЭ уровень расчетов составляет порядка 35-45%. Свыше 1,127 млрд. грн. задолжала НАКу за 2008-09 гг. только АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населению с 01.11.2008 г. - 0%).

Но это только вопросы расчетов. Есть и еще одна сторона медали – сам объем газа. Нафтогаз официально обратился к Газпрому с предложением пересмотреть отдельные положения газового контракта, заключенного компаниями 19 января 2009 года.

Как заявил Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, НАК хочет изменить п. 2.2.1 контракта, согласно которому в текущем году компания должна оплатить Газпрому 40 млрд. кубометров газа, уменьшив этот показатель до 33 млрд. куб. м.

Б.Соколовский отметил, что, в соответствии с п.2.2.3 контракта, такие договоренности возможны при согласии сторон не позднее, чем за шесть месяцев до начала года поставки, то есть, показатели на 2009 год должны были быть уточнены до 1 июля 2008 года (до подписания контракта). «В целом, изменения в долгосрочных международных договорах являются обычной практикой. Основания для этого возникают в результате изменения условий и обстоятельств выполнения контрактов. В то же время, после подписания контракта с Газпромом условия его выполнения практически не изменились. Следовательно, необходимость изменять договор уже через месяц после заключения свидетельствует о его несовершенстве и подготовке без надлежащей экспертной проработки», - пояснил Б.Соколовский.

В Украине потребление газа из-за кризиса снижается: импорт российского газа в январе составил лишь 549 млн. тонн, при том, что на этот месяц Нафтогаз законтрактовал 1 млрд. куб. м. Но условия в контракте с Газпромом более чем жесткие. Принцип - «бери или плати». Нафтогаз должен оплачивать 80% заявленных объемов, даже если не выбрал их (месячные поставки согласовываются за 15 дней до этого). Если Украина хотя бы один раз сорвет оплату, она перейдет на 100-процентную предоплату вплоть до 2020 года. То есть, северный сосед все просчитал и, несмотря на официальные заявления Украины, что все состоится в срок, продолжает накалять ситуацию. И наверняка, не только потому что «принципиальная» позиция, но видно и у самого дела не из хороших. Как известно, отвлечь от собственных проблем можно акцентируя внимание на чужих.

Эксперты считают...

Между тем, не последним в этой истории является мнение экспертов. Ведущие энергетические аналитики считают, что Нафтогаз сможет рассчитаться с Газпромом за счет кредитных средств и при скоординированных действиях всех ветвей власти.

По словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимира Омельченко, НАК сможет рассчитаться с ОАО «Газпром» за полученный в феврале природный газ только в случае получения кредита от одного из государственных банков (скорее всего это будет «Ощадбанк») на основе механизма рефинансирования НБУ.

«В случае скоординированных действий Кабинета министров и НБУ проблем по расчетами перед ОАО «Газпром» в первом квартале 2009 года не должно быть», – считает В.Омельченко.

При этом он добавил: «Впрочем, в последующие периоды риски несвоевременных расчетов с каждым месяцем будут расти, особенно в период закачки ресурса в ПХГ, когда необходимо платить деньги заранее, потому что потребители будут получать это топливо лишь с лагом свыше 3 месяцев».

«Вообще, согласно стратегическому замыслу Кремля, заключенный контракт (специально так сформированы условия) Украина рано или поздно не сможет выполнить, и тогда ОАО «Газпром» получит возможность сделать предложение, от которого Украина не сможет отказаться (относительно газотранспортного консорциума на российских условиях)», – отмечает В.Омельченко.

Такого же мнения придерживается аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей Нестерук. «Заявления представителей Газпрома являются скорее демонстрацией непоколебимости российского монополиста, чем прогнозом неплатежей со стороны Нафтогаза. Последствия неплатежей понимают и в Нафтогазе, и в правительстве, ведь в случае сбоев в оплате газа Украина вынуждена будет перейти на предоплату, а тогда Нафтогазу придется изыскивать дополнительные 0,5-1 млрд. долларов оборотных средств», – отмечает эксперт.

В то же время, по мнению А.Нестерука, «Нафтогаз» способен вовремя рассчитаться за потребленный газ, несмотря на критическое финансовое состояние компании. «НБУ заявил о готовности продать «Нафтогазу» 400 млн. долларов, для покупки которых, кроме собственных средств, «Нафтогаз» может получить кредит в одном из государственных банков. О готовности правительства поддерживать таким образом газового монополиста говорит уже полученный в декабре 2008 года кредит в 6,6 млрд. грн. от «Ощадбанка». Кроме того, в действующем бюджете заложено 44 млрд. грн. на рекапитализацию государственных банков, часть из которых будет направлена на новые кредиты «Нафтогаза», – сказал он.

«Таким образом, средства для своевременной оплаты за газ, потребленный в феврале, у государства есть, а позитивное решение проблемы зависит лишь от скоординированности действий ветвей власти и «Нафтогаза».

Как отметил в свою очередь директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин, Нафтогаз может заплатить газом, находящимся в ПХГ. «Это не такой ликвидный актив, как прежде, но все же его вполне можно продать. Например, по цене второго квартала – примерно 1,5 млрд. куб. м по 270 долларов за тыс. куб. м. Можно предложить газ любому покупателю, но это будет сложнее. Спрос на газ очень низкий, а цены падают», – сказал он.

Вместе с тем, старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин считает, что «вероятность срыва оплаты «Нафтогазом» за потребленный российский газ в марте есть. У компании сформировался многомиллиардный финансовый разрыв еще в прошлом году, который усугубился падением платежной дисциплины украинских потребителей».

Проблемы и пути решения

Конечно, проблемы у Нафтогаза есть. В переданном на утверждение в Кабинет министров проекте финансового плана НАК, на который ссылается издание «Зеркало недели», говорится, что общее поступление денежных средств компании в текущем году должно составить почти 92,5 млрд гривень. При этом расходы из госбюджета составят: компенсация за газ, поставленный предприятиям тепло-коммунальной энергетики (ТКЭ) - 10,4 млрд. грн., финансирование геологоразведочных работ - 0,44 млрд. грн., возврат НДС за импортированный в 2008 году газ - 2,8 млрд. грн. А вот прогнозная общая сумма расходов НАК составляет немногим более 102 млрд. гривень. То есть – бюджетная дыра на лицо. Для покрытия дефицита около 9,5 млрд. гривень предлагается увеличить компенсации из бюджета цен на газ для предприятий ТКЭ на сумму 10,4 млрд. гривень.

При этом дефицит Нафтогаза складывается также из дефицитов бюджетов его основных дочерних компаний - ДК «Укртрансгаз» (газотранспортная компания) и ДК «Укргазвыдобування» (газодобывающие предприятия). У ДК «Укртрансгаз» дефицит средств на 2009 год прогнозируется на уровне 941,109 млн. гривень. У ДК «Укргазвыдобування» прогнозируемый дефицит финансов - 3,214 млрд. гривень.

Кроме того, компания имеет значительный портфель внешних кредитов. Так, при курсе 7,7 долл./грн. НАК в 2009 году должна вернуть кредиторам около 23 млрд. грн.

Вот и выходит, что ситуация действительно сложная, но не безвыходная. Этот финплан должен быть одобрен правительством, что ему и поручил Президент, подписывая решение СНБО. Правда, Кабмин все никак с этим не разберется, но в его действиях не сомневаемся, ведь госбюджет за январь был выполнен всего за одну ночь. Значит и в этот раз не подведет - страну без газа не оставит.

Газпрому не лучше

Кризис затронул не только Украину, он касается всех стран без исключения, на то он и глобальный. А в первую очередь развивающиеся государства, к которым относится и Россия. Поэтому не стоит думать, что в тяжелом положении находится только Нафтогаз. У Газпрома, как выяснилось, дела тоже «под крышкой тазика». Как пишут «Ведомости», в 2009 году российский газовый монополист недополучит минимум 200 миллиардов рублей только на поставках на внутренний рынок, в Беларусь и Украину. План концерна по доходам на 2009 год составляет 3,7 триллиона рублей, из которых только Россия, Украина и Беларусь должны были дать 1,33 триллиона рублей выручки. В 2008 году доходы Газпрома составили 3,5 триллиона рублей, превысив запланированные бюджетные параметры в 3,3 триллиона рублей. Газовый концерн может сократить расходы, урезав инвестпрограмму. Сейчас план по инвестпрограмме Газпрома составляет 920,4 миллиарда рублей, а прорабатываемый вариант по ее сокращению - 200 миллиардов рублей. Монополия рассчитала несколько вариантов пересмотренного бюджета на 2009 год, изменения в который могут быть внесены по итогам первого квартала.

Медведев и ЕС

Вот и выходит, у всех не все так просто. Зачем же тогда нагнетать ситуацию? Причем снова втягивать Евросоюз, указывая на некомпетентность Украины. Президент России Дмитрий Медведев 1 марта в интервью представителям испанских СМИ заявил, что Россия вместе со странами Европейского Союза готова оказать Украине финансовую помощь при расчетах за газ.

«Если мы чувствуем, что они не способны платить, давайте создадим финансовый пул и поможем им деньгами. Вот я считаю, что это как раз выход для всех. Есть набор финансовых институтов европейских, мы сами готовы в этом поучаствовать, мы готовы тоже принести какие-то наши деньги для того, чтобы обеспечить нормальную ситуацию с поставками, но давайте это сделаем цивилизованно», - подчеркнул Д.Медведев. Он напомнил, что Россия выдвигала идею консорциума, то есть покупки части газа. «Эта идея не умерла, пожалуйста, давайте это сделаем, если мы почувствуем, что Украина не способна платить. Но пока ещё дедлайн не наступил, и наши украинские партнёры, я думаю, что вполне они могут и по силам им рассчитаться с этими вопросами», - сказал он.

При этом г-н Медведев не уточнил, кто и каким именно органом чувств в России будет определять неспособность Украины платить за газ. Также непонятно, какие такие "мы" будут "чувствовать" отсутствие денег у Украины - то ли Медведев и Россия вместе взятые, то ли Медведев-Президент и Медведев-газпромовский, или может Медведев и еще кто-то? Увы, сложно со 100-процентной достоверностью расшифровать столь любимое российским Президентом местоимение "мы". Одно можно утверждать точно - риторика "мы чувствуем, что они не способны платить" не имеет ничего общего с обсуждением финансово-хозяйственной деятельности, и в частности, расчетов за поставленную продукцию. И, к сведению российских властей, ничего кроме презрительной усмешки по эту сторону границы такие выпады уже не вызывают. Надоело, все всем понятно и нечего "дурака валять"... Неужто и в конце марта будет прокручиваться очередной акт плохой пьески?.. А к сведению властей украинских - плохо, ребята, работаете, раз позволяете свою страну "макать" по поводу и без повода... Где ж ваше самоуважение? Не пора ли уже "расписаться" за Украину? Ведь все это свидетельствует о том, что украинские властители никакого авторитета у той же Москвы не имеют - и не уважают их, и не боятся... И то право, кого ж уважать и бояться, если в своей стране порядка навести не можете...

Понятна и идея с консорциумом – отдайте ГТС (товар оч-чень длительного пользования) и получите дешевле газ (товар, расходуемый быстро и не всегда эффективно). Она звучит не впервой. Кстати, не только в отношении Украины. Беларусь уже давно получает все «дешевле».

И та же идейка, что готова-де Россия дать кредит Украине (и всем понятно, что в залоге будет).

Для того, чтобы сохранить национальное достоинство необходимо как можно быстрее решить проблемы Нафтогаза. Компании нужна действенная и экстренная помощь. Но как можно помочь НАК, если сам госбюджет нуждается скорее не в изменениях, а полном переформатировании. И пока власти не поставят на последнюю позицию вопрос «кто станет вскоре «основным игроком», и не возьмутся за дело, не просто подписывая очередные декларации и меморандумы, а грамотно и профессионально ставя точку во всех проблемных пунктах, у нас не станет «тепло». Пока же создается впечатление, что отдельные власти действуют по принципу "чем хуже, тем лучше" - чем больше утопает в долгах Нафтогаз, тем лучше будет... кому и почем? Ведь явно видно, поддержки - никакой. В противном случае, давно бы уже полетели головы руководителей предприятий-неплательщиков. Ведь не один-два не платит - практически все ТКЭ в должниках.

Кстати, поговаривают, что отопительный сезон завершится раньше срока. Остается надеяться, что весна будет ранней…

(Дополнение от 3 марта)

Газпром заявляет

НАК "Нафтогаз Украины" пообещал своевременно и в полном объеме оплатить ОАО "Газпром" газ, который был поставлен в феврале. Как сообщил вечером 2 марта журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ, такие договоренности были достигнуты между председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Нафтогаз подтверждает

НАК «Нафтогаз Украины» гарантирует, что оплата за газ, импортированный из России в феврале, будет произведена «Газпрому» до 7 марта. Об этом УНИАН заявил заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины” Владимир ТРИКОЛИЧ.

«100% проведем оплату, как положено, до 7 марта», - сказал он.

Вместе с этим В.ТРИКОЛИЧ отметил, что на сегодняшний день долг предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ составляет почти 4 млрд. грн., что практически является суммой, которую необходимо заплатить «Газпрому» за месячное получение газа.

Вместе с тем НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что рассчитается с ОАО «Газпром» по факту потребленных объемов газа в установленные контрактом сроки, и считает целесообразным не нагнетать излишнего напряжения вокруг взаимоотношений между компанией и ОАО «Газпром».

Как отмечается в сообщении пресс-службы НАК, на данный момент осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов.

“Необходимый объем средств аккумулирован на счетах НАК «Нафтогаз Украины», часть которых уже конвертирована в доллары США”, - подчеркивается в сообщении.

(УНИАН)