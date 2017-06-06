Нефть дешевеет на фоне разрыва дипотношений ряда стран ОПЕК с Катаром

Мировые цены на нефть снижаются во вторник утром на опасениях за выполнение соглашения о сокращении добычи, обострившихся из-за ситуации с Катаром, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 06:56 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,4% - до 49,27 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% - до 47,19 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

Доля Катара по добыче нефти является одной из самых незначительных в ОПЕК, однако напряженность внутри картеля может помешать выполнению соглашения о сокращении добычи, пишет агентство Reuters. По словам главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенны (Greg McKenna), ситуация с Катаром означает "реальную вероятность" таких проблем.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.