"Энергоатом" готовит третий блок Ривненской АЭС к продлению срока эксплуатации

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" выполняет ряд мероприятий, которые согласованы с Государственной инспекцией по ядерному регулированию, по подготовке третьего энергоблока Ривненской АЭС к продлению срока эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба компании, ссылаясь на слова генерального директора станции Павла Павлышина.

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"Подготовка энергоблока выполняется в соответствии с согласованным с Госатомрегулирования Планом-графиком лицензирования и Программой подготовки блока к продлению эксплуатации в сверхпроектный период. В соответствии с Планом-графиком на РАЭС выполнены 106 мероприятий и 23 находятся на стадии выполнения", - сообщили в пресс-службе, добавив, что до конца этого года планируется полностью выполнить мероприятия по оценке сейсмостойкости и квалификации оборудования в рамках Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков.

По данным "Энергоатома", ранее был выполнен капитальный ремонт одного дизельного генератора станции и согласовано с Госатомрегулирования решение о продлении срока эксплуатации этого генератора. В этом году запланирован ремонт еще двух генераторов.

"В рамках программы по продлению срока эксплуатации энергоблока №3 выполнено 49 мероприятий КсПБ (Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков – УНИАН), 4 из которых - "постфокусимские", что составляет 51% от всех запланированных мероприятий КсПБ на энергоблоке… Еще 4 мероприятия, которые не влияют на безопасную эксплуатацию энергоблока, предусмотрено выполнить после продления срока эксплуатации в 2018-2020 годах", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, госкомпания "Энергоатом", являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.