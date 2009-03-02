АМК: в Украине цены на бензин завышены

Антимонопольный комитет Украины считает, что цены на бензин в Украине завышены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге.

По его словам, что до 15 декабря 2008 года цены снижались, впоследствии началось повышение цен на бензин.

«АМК видит в этом нарушение антиконкурентного законодательства», - отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

По его словам, в настоящее время комитетом проводится расследование в отношении ряда компаний, работающих на этом рынке: "Укртатнафта", "ЛУКОЙЛ", ЗАО "ЛИНИК" и другие.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что решением правительства создана рабочая группа, в которой считают, что цены на бензин завышены от 40 коп. до 1 грн. за литр.

По его словам, рабочая группа АМК пришла к такому же выводу: цены завышены и должны быть снижены.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля на брифинге после совещания у премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявил, что динамика снижения оптовых и розничных цен на нефтепродукты не соответствует тенденциям мирового рынка. По его словам, если сравнить цены января 2008 и 2009 годов, то в Европе цены на бензин А-95 снизились более чем на 51%, а в Украине лишь на 35%, цены на дизельное топливо снизились в Европе на 46,5%, в Украине – на 31%.

Ю.ПРОДАН заявил, что считает оптимальным снижение цен на 0,6 – 1 грн. за литр.

Как сообщалось, в 2008 году органы АМК рассмотрели свыше 30 дел о нарушении нефтетрейдерами конкурентного законодательства. В целом к ответственности было привлечено свыше 300 операторов, которые работают как на региональных, так и на общегосударственных рынках топлива. Среди таких - ЗАО «ЛИНИК» и ЗАО «Укртатнафта», которые за монопольные злоупотребления с ценами на нефтепродукты были оштрафованы на 500 тыс. грн. и 300 тыс. грн. соответственно.

23 декабря 2008 г. Антимонопольный комитет Украины возбудил дело по факту резкого роста цен на светлые нефтепродукты. Данное расследование проводится как на общегосударственном, так и региональных рынков топлива.