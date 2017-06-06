В "Газпроме" о решении Стокгольмского арбитража: мы не будем рассказывать, что там на самом деле

Российский монополист "Газпром" заявляет, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay ("бери или плати") в контракте с Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления российского газового монополиста "Газпром" Александр Медведев.

"Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", - сказал Медведев.

Он заявил, что баланс по решению Стокгольмского арбитража для "Газпрома" положительный, даже на предварительном этапе.

"Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража", - сказал Медведев.

При этом он сообщил, что 30 июня в суде – "дата выставления возражений и комментариев".

"Не означает, что 30 июня последует окончательное заключение. Более того, как мы знаем, арбитражи часто сроки вынесения решений могут сдвигать. Как правило, не в сторону ускорения, а в сторону затягивания. Это непростой вопрос, требует серьезной работы", - сказал Медведев.

Справка УНИАН. Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: по транзиту российского газа в Европейский Союз через территорию Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

1 июня стало известно, что Стокгольмский суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у "Газпрома" с учетом рыночных условий.

Также отдельным решением Стокгольмского арбитража отменено требование "Газпрома", согласно которому Украина должна была ежегодно покупать 52 миллиардов кубометров газа, или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати").

Кроме того, удовлетворено требование "Нафтогаза" и полностью отменен запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт природного газа.