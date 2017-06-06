"Газпром" приглашает "Нафтогаз" в Москву: хочет обсудить транзит после 2019 года

Российский монополист "Газпром" пригласил представителей Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года.

Читайте такжеЧерез два-три месяца станет известна сумма компенсации, которую "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" - Коболев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного - приехать к нам", - сказал он.

Медведев подтвердил, что Россия может сохранить некоторые объемы транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

"То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину - это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть, в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 миллиарда кубометров.

Действующий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года.

В конце мая глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 миллиардов кубометров газа в год.

На сегодня Россия осуществляет два проекта по строительству (или подготовке к заключению контракта на строительство) газопроводов, которые будут транспортировать газ в обход территории Украины. Это "Северный поток-2", который идет по дну Балтийского моря, и "Турецкий поток" - по дну Черного моря. "Газпром" также намерен увеличить прокачки газа через действующий "Северный поток-1", что пытаются оспорить "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG.