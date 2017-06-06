Польская PGNIG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину

Крупнейшая государственная газовая компания Польши - PGNiG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

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Об этом сообщил в ходе второй польско-украинской газовой конференции вице-глава PGNIG Мацей Возняк.

"В 2016 году с августа мы экспортировали 370 млн куб. м газа, а в этом году этот экспорт ... экспорт газа в Украину будет вдвое большим, чем в прошлом году", - сказал Возняк.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского монополиста «Газпрома». В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.

Покупая газ на европейском рынке, Украина начала сотрудничать с многими газовыми (добывающими) компаниями, такими как норвежский Statoil или польский PGNiG, а также компаниями-трейдерами, например, Trafigura.