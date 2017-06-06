"Газпром" не допустили к рассмотрению иска Украины по газопроводу OPAL в Европейском суде

Российский газовый монополист "Газпром" не был допущен к участию в рассмотрении в Европейском суде иска Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в отношении решения Еврокомиссии о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Нас не допустили стороной к рассмотрению этого вопроса", - сказал Медведев, отвечая на вопрос относительно дела по OPAL.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста "Газпрома" к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из "Северного потока" на рынки Центральной Европы.

Согласно позиции госхолдинга, принятие данного решения ЕК без консультаций с Украиной нарушает статью 274 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также обязательства ЕС по Договору к Энергетической хартии и Договору об учреждении Энергетического сообщества.

"Нафтогаз" аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Комиссии. Кроме того, оно противоречит Директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности снабжения Украины и других восточноевропейских стран, а также эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование "Газпрома" и связанных с ним компаний», - отметили в пресс-службе.

По данным "Нафтогаза", решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности "Северного потока" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 миллиардов кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе "Газпрома" к OPAL.

В начале марта "Нафтогаз" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении иска холдинга к иску польской компании PGNiG.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 километров, а мощность – 36,5 миллиарда кубометров газа в год.