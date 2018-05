Александр Квасьневский: Украина становится частью Европейской энергетической стратегии

Украина становится частью Европейской энергетической стратегии, об этом на II Международном форуме «Энергетическая безопасность будущего: новое видение, стратегии, инновации» (ENERGY SECURITY FOR THE FUTURE: new vision, strategy, innovation) заявил президент Польши(1995-2005), независимый директор Burisma Group Александр Квасьневский.

По словам г-на Квасьневского, Украина, правительство и частные энергетические компании, своим опытом и действиями уже подтвердили, что без Украины Европейская энергетическая безопасность невозможна. И только совместными действиями мы можем наполнить новым содержанием новую Энергетическую стратегию Европы.

Напомним, что 2 июня в Монте-Карло(Княжество Монако) состоялся II Международный форум «Энергетическая безопасность будущего: новое видение, стратегии, инновации», организаторами которого выступили Burisma Group и Adam Smith Conferences при поддержке ФондаКнязя Монако Альбера II (Prince Albert II of Monaco Foundation) и Фонда Александра Квасьневского Amicus Europae. Мероприятие стало самым масштабным проектом в Европе по вопросам энергетической безопасности и поиска новых экологических стандартов жизнедеятельности и использования возобновляемых источников энергии в экономической жизни Европы. Нынешний Форум посетили более 200гостей, среди которых были европейские политики, лидеры общественного мнения, представители гражданского общества, эксперты в области безопасности, журналисты и международные энергетические компании Европейского Союза, предлагающие революционные технологии и меняющие энергетику на глобальном уровне. Темой II Международного форума стало обсуждение стратегии энергетической безопасности Европы и роли Украины как части единого европейского рынка.

"Мы собрались, чтобы обсудить такую ​​чувствительную тему, как энергетическая безопасность и как она должна функционировать несмотря на глобальные вызовы. Сейчас энергетический рынок на распутье, на протяжении десятилетий производилась модель рынка, которая сейчас нуждается в изменениях", - сказал принц Монако Альберт II, открывая мероприятие.

По словам экс--президента Словении Данила Тюрка, возможности совмещения и поиска баланса между краткосрочной волатильностью и долгосрочными стратегиями диверсификации источников энергии – ключевые для обсуждения на глобальных энергетических форумах. И частные компании, как например организатор форума Burisma Group, дает правильные сигналы мировому сообществу относительно поиска инструментов энергетической безопасности будущего.

«Для Burisma Group данное мероприятие – это вопрос стратегии компании и ее интеграции в глобальное энергетическое сообщество. Мы гордимся тем, что мы международная энергетическая группа с украинскими корнями, а ENERGY SECURITY FOR THE FUTURE – самая большая международная площадка в Европе для презентации энергетического потенциала Украины в общеевропейской системе энергетической безопасности. С каждым годом к движению присоединяется все больше европейских политиков и общественных деятелей. Поэтому и в дальнейшем Burisma Group будет с The Prince Albert II of Monaco Foundation развивать эту дискуссионную площадку», – заявила на Форуме независимый директор Burisma Group Карина Злочевская.

Украинскую правительственную делегацию на Форум возглавил вице-премьер Украины Владимир Кистион. Верховную Раду на Форуме представляла председатель комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина, а Министерство энергетики и угольной промышленности - Наталья Бойко, заместитель министра по вопросам европейской интеграции. Также с украинской стороны участие в Форуме представители Посольства Украины во Франции, Кабинета министров Украины, министерств и ведомств.