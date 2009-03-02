Газпром приступил к созданию крупнейшего в Западной Европе ПГХ

Российский газовый концерн "Газпром" приступил к созданию на севере Германии крупнейшего в Западной Европе газохранилища с запасами топлива на случай кризисных ситуаций, передает ИТАР-ТАСС.

По сообщению газеты Sueddeutsche Zeitung, близ городка Швайнрих в 90 км к северу от Берлина /земля Бранденбург/ начались буровые работы. Экспериментальные скважины призваны определить геологическую пригодность данного района для хранения газа. Согласно информации газеты, в районе на глубине до 1,8 тыс. м находится слой пористого песчаника, в который может закачиваться газ. Песчаник, который простирается на площади более 250 кв. км, находится в своеобразной "оболочке" из плотных слоев глины, что обеспечивает его герметичность.

"Нам необходимо это хранилище для того, чтобы гарантировать газоснабжение в Германии", - заявил в интервью газете представитель германской дочерней фирмы "Газпрома" – Gazprom Germania Буркхард ВЕЛКИ. По его словам, строительство газохранилища мощностью 8-10 млрд кубометров непосредственно связано с реализацией проекта газопровода "Северный поток", который будет проложен по дну Балтийского моря из российского Выборга в немецкий Грайфсвальд. После вступления в строй двух ниток газопровода по нему в Западную Европу будет поступать до 55 млрд кубометров российского газа в год.

Напомним, в середине января заместитель главы правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ заявил, что необходимо ускорить строительство газопроводов «Северный поток» и «Южный поток», так как Украина скомпрометировала себя как страна транзитер.

«У нас попыток дискредитировать кого-то нет, и времени на это нет. Украина сама себя дискредитирует безрассудным поведением – «как сумасшедший бегает с бритвой в руке», - сказал А.МЕДВЕДЕВ.

По его мнению, данная ситуация показала, что необходимо диверсифицировать маршруты поставок российского газа и таким образом уменьшить «транзитные риски».

Справка УНИАН. Проект Северо-Европейского газопровода (СЕГ) реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF. Он обеспечит России прямой доступ на рынок Западной Европы в обход традиционных транзитных стран - Украины, Беларуси и Польши.