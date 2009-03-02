Минфин РФ: экспортная пошлина на нефть с 1 апреля не повысится

В РФ экспортная пошлина на нефть с 1 апреля 2009г., вероятней всего, сохранится на уровне января-марта с.г. и составит 110-115 долл./т.

Такую оценку привел РБК заместитель начальника отдела таможенно-тарифных платежей Минфина РФ Александр САКОВИЧ.

"В первой части цикла мониторинга (15-28 февраля) цена на нефть Urals сложилась на уровне 41,1 долл./барр. При этом к концу февраля цена несколько повысилась и находилась в районе 44 долл./барр. Исходя из этого, можно с высокой долей вероятности предположить, что пошлина окажется в тех же пределах, что и в январе-марте", - сказал А.САКОВИЧ.

Он отметил, что с декабря 2008г. цены на Urals стабилизировались на уровне чуть выше 40 долл./барр. "Я сомневаюсь, чтобы она падала", - добавил он. Говоря об экспортной пошлине на светлые и темные нефтепродукты, А.САКОВИЧ отметил, что она также останется в пределах значений начала года.

Напомним, с 1 марта 2009г. экспортная пошлина на нефть утверждена правительством РФ в размере 115,3 долл./т. Вывозная пошлина на светлые нефтепродукты составляет 90,0 долл./т, на темные - 48,5 долл./т. Такой уровень вывозной пошлины сложился по результатам мониторинга цены на нефть марки Urals: средняя цена составила 43,16597 долл./барр.

С 1 февраля по 1 марта экспортная пошлина на нефть составляла 100,9 долл./т. Вывозная пошлина на светлые нефтепродукты была установлена в размере 80,3 долл./т, на темные нефтепродукты - 43,2 долл./т.

Справка УНИАН. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.