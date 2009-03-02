«Нафтогаз» сможет рассчитаться с «Газпромом»

Ведущие энергетические эксперты считают, что НАК «Нафтогаз Украины» сможет рассчитаться с ОАО «Газпром» за счет кредитных средств и при скоординированных действиях всех ветвей власти.

Такое мнение эксперты высказали в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам эксперта энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКО, НАК «Нафтагаз Украины» сможет рассчитаться с ОАО «Газпром» за полученный в феврале природный газ только в случае получения кредита от одного из государственных банков (скорее всего это будет «Ощадбанк» – УНИАН) на основе механизма рефинансирования НБУ.

«В случае скоординированных действий Кабинета Министров Украины и НБУ проблем по расчетами перед ОАО «Газпром» в первом квартале 2009 года не должно быть», – сказал В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

При этом он добавил: «Впрочем, в последующие периоды риски несвоевременных расчетов с каждым месяцем будут расти, особенно в период закачки ресурса в ПХГ, когда необходимо платить деньги заранее, потому что потребители будут получать это топливо лишь с лагом свыше 3 месяцев».

«Вообще, согласно стратегическому замыслу Кремля, заключенный контракт (специально так сформированы условия – УНИАН) Украина рано или поздно не сможет выполнить, и тогда ОАО «Газпром» получит возможность сделать предложение, от которого Украина не сможет отказаться (относительно газотранспортного консорциума на российских условиях – УНИАН)», – добавил В.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Такого же мнения придерживается аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

«Заявления представителей «Газпрома» являются скорее демонстрацией непоколебимости российского монополиста, чем прогнозом неплатежей со стороны «Нафтогаза». Последствия неплатежей понимают и в «Нафтогазе», и в правительстве, ведь в случае сбоев в оплате газа Украина вынуждена будет перейти на предоплату, а тогда «Нафтогазу» придется изыскивать дополнительные 0,5-1 млрд. долларов оборотных средств», – отмечает эксперт.

В то же время, по мнению А.НЕСТЕРУКА, «Нафтогаз» способен вовремя рассчитаться за потребленный газ, даже несмотря на критическое финансовое состояние компании. «НБУ заявил о готовности продать «Нафтогазу» 400 млн. долларов, для покупки которых, кроме собственных средств, «Нафтогаз» может получить кредит в одном из государственных банков. О готовности правительства поддерживать таким образом газового монополиста говорит уже полученный в декабре 2008 года кредит в 6,6 млрд. грн. от «Ощадбанка». Кроме того, в действующем бюджете заложено 44 млрд. грн. на рекапитализацию государственных банков, часть из которых будет направлена на новые кредиты «Нафтогазу», – сказал он.

При этом эксперт отметил, что «таким образом, средства для своевременной оплаты за газ, потребленный в феврале, у государства есть, а позитивное решение проблемы зависит лишь от скоординированности действий ветвей власти и «Нафтогаза».

Как отметил в свою очередь директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил КОРЧЕМКИН, «Нафтогаз» может заплатить газом, находящимся в ПХГ. «Это не такой ликвидный актив, как прежде, но все же его вполне можно продать. Например, по цене второго квартала – примерно 1,5 млрд. куб. м по 270 долларов за тыс. куб. м. Можно предложить газ любому покупателю, но это будет сложнее. Спрос на газ очень низкий, а цены падают», – сказал он.

Вместе с тем, старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН считает, что «вероятность срыва оплаты «Нафтогазом» за потребленный российский газ в марте есть. У компании сформировался многомиллиардный финансовый разрыв еще в прошлом году, который усугубился падением платежной дисциплины украинских потребителей».

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» может вновь сократить поставки газа в Украину, если до 8 марта НАК «Нафтогаз Украины» не рассчитается за потребленный в феврале газ.

По информации начальника Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, компания пока не получала от «Газпрома» уведомлений о возможном сокращении поставок газа. «Мы рассчитываем, что нам все-таки удастся аккумулировать нужную сумму денег до 7 марта и рассчитаться», – сказал В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Напомним, «Нафтогаз Украины» уведомил «Газпром» о возможном ухудшении расчетов из-за увеличения задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января т.г., «Нафтогаз Украины» обязан ежемесячно направлять «Газпрому» платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году «Нафтогаз Украины» должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.