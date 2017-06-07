Цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на опасениях инвесторов относительно увеличения добычи "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

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Утром стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,24% - до 49,99 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,29% - до 48,05 доллара за баррель, передает Прайм.

Мировые цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены пересмотром прогноза относительно добычи "черного золота" в США. Управление энергетической информации Минэнерго страны повысило свой прогноз по сравнению с маем по добыче нефти в США до 9,3 миллиона баррелей в сутки в 2017 году. Ожидается, что ежедневная добыча в 2018 году составит 10 миллионов баррелей, что превысит предыдущий рекорд по добыче нефти в 9,6 миллиона баррелей в день в 1970 году, пишет газета The Wall Street Journal.

Однако аналитики Capital Economics считают, что рост добычи нефти в США, вероятно, скоро снизится, отмечает издание.

Еженедельные данные минэнерго США о запасах "черного золота" в стране будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ожидают, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,68% - до 506,44 миллиона баррелей.

Поддержку ценам на нефть оказали данные Американского института нефти (API) о существенном снижении запасов этого сырья в США. Согласно отчету API, запасы нефти в стране снизились на 4,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 2 июня. При этом аналитики ожидали уменьшения индикатора на 3,5 миллиона баррелей.