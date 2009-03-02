DTEK увеличил свое присутствие в «Донецкоблэнерго»

Управляющая компания энергетического холдинга «Донбасская топливно-энергетическая компания» DTEK Holdings Ltd (Кипр) увеличила свою долю в уставном капитале энергоснабжающей компании ОАО «Донецкоблэнерго» с 19,51% до 28,82%.

Об этом «Донецкоблэнерго» сообщило в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

В качестве собственника 28,8% пакета акций ОАО «Донецкоблэнерго» DTEK Holdings Ltd выступает с апреля 2008 года.

Справка УНИАН. Уставный фонд ОАО "Донецкоблэнерго" составляет 81 млн. 896 тыс. 469 грн.

Государству принадлежат 65,06% акций ОАО, которые переданы в уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины".

DTEK Holdings Limited (Кипр) является держателем корпоративных прав энергетических активов, объединенных в ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания».

ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) - первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, включающая предприятия по добыче угля (ОАО «Павлоградуголь», ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса»), генерации (ООО «Востокэнерго») и поставке электроэнергии (ОАО «ПЭС-Энергоуголь», ООО «Сервис-Инвест).