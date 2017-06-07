Запасы дефицитного угля на ТЭС увеличились почти на треть

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 31 мая по 7 июня текущего года увеличились на 31% – до 573,5 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы угля газовой марки увеличились на 2,6% – до 1,903 млн тонн с 1,854 млн тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю увеличились на 8% – до 2,476 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР и завозился с неподконтрольной Украине территории. Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года.