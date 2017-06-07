"Газпром" расторг соглашение о транспортировке газа с "дочкой", акции которой арестовала Украина

Российский газовый монополист "Газпром" расторг соглашение о транспортировке газа с украинской дочерней компанией "Газтранзит", говорится в материалах компании.

Читайте такжеУкраина получит право на принудительное выполнение решения Стокгольмского арбитража в случае демарша "Газпрома" - Коболев

"Газпром" и "Газтранзит" договорились расторгнуть соглашение о транспортировке от 5 сентября 2002 года и прекратить все права и обязанности сторон по соглашению с 1 июля 2016 года", - говорится в материалах.

Соответствующее решение было принято советом директоров 16 декабря, также говорится в материалах компании. Сделка была завершена 29 декабря, передает Прайм.

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании.

Напомним, Министерство юстиции Украины направило российскому газовому монополисту компании "Газпром" постановление об аресте акций его дочерней компании "Газтранзит" в рамках исполнительного производства по взысканию с "Газпрома" штрафа в размере почти 190 миллиардов гривень, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию российского газового монополиста "Газпром" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 миллиардов гривень (около 3,4 миллиарда долларов) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева, однако он был отклонен.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение Хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 85,9 миллиарда гривень, наложенного в январе 2016 года, и пени в размере 85,9 миллиарда гривень за несвоевременную уплату штрафа. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.

В конце мая министр юстиции Павел Петренко заявил, что его ведомство работает над поиском активов и имущества "Газпрома" с целью взыскания штрафа.