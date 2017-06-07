Brent подешевела более чем на 3% на данных из США

Мировые цены на нефть ускорили падение в среду и снижаются более чем на 3% на данных минэнерго США о неожиданном росте запасов "черного золота" в стране, сообщает Прайм.

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"По состоянию на 16:34 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,39% - до 48,42 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 4% - до 46,26 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Трейдеры обеспокоены пересмотром прогноза по добыче нефти в США управлением энергетической информации Минэнерго страны. Так, управление повысило прогноз по добыче нефти в 2017 году до 9,33 миллиона баррелей в сутки против майской оценки в 9,31 миллиона баррелей в день. В 2018 году ведомство прогнозирует добычу в стране на уровне 10,01 миллиона баррелей в сутки, что также выше майской оценки в 9,96 миллиона баррелей в день.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила в среду об увеличении числа буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру в мае в месячном выражении на 18 единиц, или на 0,93%, - до 1,935 тысячи штук. В годовом выражении количество буровых выросло на 530 единиц, или на 37,7%. В США, согласно данным компании, показатель увеличился на 40 единиц, или на 4,68% в месячном выражении, – до 893 штук.

Инвесторы также ожидают публикации данных по запасам "черного золота" в США за неделю. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 июня, снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,68% - до 506,44 миллиона баррелей.