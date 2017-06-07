"Энергоатом" планирует до конца года представить в Раду законопроект о завершении строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС
Согласно действующего законодательства, отметил глава "Энергоатома", ядерный объект общегосударственного значения может быть построен только по решению парламента.
Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует до конца этого года утвердить на заседании Кабинета министров и представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе обсуждения проекта Энергетической стратегии Украины до 2035 года заявил президент компании Юрий Недашковский.
"Получив одобрение Кабмина и проведя общественные слушания, мы должны подготовить для рассмотрения проект закона о строительстве этих энергоблоков... До конца года мы планируем подать соответствующий законопроект в парламент", - сказал он.
Согласно действующего законодательства, отметил Недашковский, ядерный объект общегосударственного значения может быть построен только по решению парламента.
"Сейчас мы направили обновленное технико-экономическое обоснование на государственную инвестиционную экспертизу. Мы уверены, что в ближайшее время получим позитивное заключение", - сказал он, добавив, что после этого следует провести общественные слушания и вынести проект строительства блоков на рассмотрение Кабмина.
Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов совместно с энергетиками искать источники финансирования достройки блоков Хмельницкой АЭС, несмотря на значительную стоимость этого проекта.
По оценкам компании, реализация данного проекта даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.
Также ранее "Энергоатом" представил свой проект "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам позволят привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.
Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проект достройки 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведется несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.