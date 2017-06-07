"Энергоатом" планирует до конца года представить в Раду законопроект о завершении строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС

Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует до конца этого года утвердить на заседании Кабинета министров и представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе обсуждения проекта Энергетической стратегии Украины до 2035 года заявил президент компании Юрий Недашковский.

"Получив одобрение Кабмина и проведя общественные слушания, мы должны подготовить для рассмотрения проект закона о строительстве этих энергоблоков... До конца года мы планируем подать соответствующий законопроект в парламент", - сказал он.

Согласно действующего законодательства, отметил Недашковский, ядерный объект общегосударственного значения может быть построен только по решению парламента.

"Сейчас мы направили обновленное технико-экономическое обоснование на государственную инвестиционную экспертизу. Мы уверены, что в ближайшее время получим позитивное заключение", - сказал он, добавив, что после этого следует провести общественные слушания и вынести проект строительства блоков на рассмотрение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов совместно с энергетиками искать источники финансирования достройки блоков Хмельницкой АЭС, несмотря на значительную стоимость этого проекта.

По оценкам компании, реализация данного проекта даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

Также ранее "Энергоатом" представил свой проект "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам позволят привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проект достройки 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведется несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.