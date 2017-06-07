ДТЭК заявляет о попытках "ДНР/ЛНР" поставлять уголь с оккупированных территорий в Испанию и Турцию

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК заявляет о попытках властей так называемых республик "ДНР/ЛНР" вывезти дефицитный уголь антрацитовой группы с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на экспорт - в Испанию и Турцию. Об этом во время пресс-конференции по результатам работы холдинга заявил исполняющий обязанности генерального директора компании "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

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"То, что мы видим – это около 50 тысяч тонн антрацита в месяц, есть попытки поставлять его в Турцию… также судно объемом 30 тысяч тонн собирают в Испанию", - сказал он, добавив, что ДТЭК предупредил потенциальных покупателей о возможности продажи угля из зоны АТО, следовательно, этот уголь будет проверятся в портах стран прибытия.

"Всего мы планировали добыть на наших предприятиях (на временно оккупированной территории – УНИАН) 8 миллионов тонн товарного антрацита. Из 8 миллионов тонн - 1 миллион тонн мы вывезли оттуда. Еще около 2 миллионов тонн они (местные власти – УНИАН) вывезут на Старобешевскую ТЭС (осталась на оккупированной территории – УНИАН). Остается около 5 миллионов тонн – это профицит, который у них есть, и его надо куда-то деть", - отметил Сахарук.

По его словам, рынок антрацита в России переполнен собственным ресурсом, поэтому власти непризнанных республик пытаются отправить это топливо на экспорт. По оценкам Сахарука, на такой уголь, ввиду его нелегального происхождения, может предоставляться скидка до 30-50% от стоимости.