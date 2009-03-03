«Нафтогаз»: компания рассчитается с «Газпромом» по факту и вовремя

Киев. 3 марта. УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что рассчитается с ОАО «Газпром» по факту потребленных объемов газа в установленные контрактом сроки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что в данное время осуществляется документальное оформление импортированных Украиной в феврале объемов газа и подготовка финансовых документов.

“Необходимый объем средств аккумулирован на счетах НАК «Нафтогаз Украины», часть которых уже конвертирована в доллары США”, отмечено в сообщении.

НАК «Нафтогаз Украины» считает целесообразным не нагнетать излишнего напряжения вокруг взаимоотношений между компанией и ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" пообещал своевременно и в полном объеме оплатить ОАО "Газпром" газ, который был поставлен в феврале. Об этом вечером 2 марта сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. По его словам, такие договоренности были достигнуты между председателем правления ОАО "Газпром" Алексеем МИЛЛЕРОМ и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегом ДУБИНОЙ.

"В ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора была достигнута договоренность о том, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале, а "Газпром" не будет применять штрафных санкций по условиям отбора в феврале", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Справка УНИАН. В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК должен заплатить 14,4 млрд. долл., из которых 360-450 млн. долл. – за февраль.