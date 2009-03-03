Поставщики газа в регионах саботируют открытие распределительных счетов

Газопоставляющие компании в регионах саботируют процесс открытия распределительных счетов для оплаты за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании у премьер-министра ТИМОШЕНКО, посвященному вопросу расчета за газ, заявил заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ТРИКОЛИЧ.

«38 предприятий открыли счета в Ощадбанке, остальные саботируют процесс. Не хотят их открывать – не хотят высвечивать все доходы, которые они получают от населения», - заявил В.ТРИКОЛИЧ.

Он подчеркнул, что эти предприятия, после того как в 2009 году начал действовать запрет на прекращение поставок газа по причине неуплаты за него, начали работать по принципу «берем, сколько надо, рассчитываемся, сколько захотим». Он отметил, что на сегодняшний день расчеты тепловиков за газ по всем областям составляют в среднем 5-7%. При этом наихудшая ситуация в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Львовской областях и Киеве. «90% задолженности имеют эти 7 областей и город Киев. У Киева сегодня 1 млрд. 227 млн. грн. задолженности, из них 560 млн. за 2009 год, у остальных областей по 250-280 млн. грн.», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.

В.ТРИКОЛИЧ заявил, что необходимо предпринять меры для того, чтобы распределительные счета были открыты всеми газопоставляющими предприятиями. «Необходимо сегодня окончательно поставить точку над вопросом об открытии распределительных счетов – все тепловые предприятия должны открыть распределительные счета – все счета, по которым они получают доход, должны находиться в одном банке», - сказал В.ТРИКОЛИЧ.