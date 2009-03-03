Премьер напустит на облгазы и теплокоммунэнерго "органы"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена привлечь Генеральную прокуратуру, Главное контрольно-ревизионное управление и Государственную налоговую администрацию к улучшению платежной дисциплины предприятий теплокоммунэнерго и облгазов по расчетам за природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании о состоянии расчетов за газ, потребленный в Украине с начала 2009 года.

«Если расчетов не будет, притом что население рассчитывается, мы направим налоговую, контрольно-ревизионное управление, обратимся в Генеральную прокуратуру, чтобы в конце концов, разобраться, что происходит с каждым конкретным плательщиком за природный газ. Я имею в виду теплокоммунэнерго и облгазы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня во время совещания его участники должны найти реальные механизмы расчетов за газ в полном объеме.

«Если облгазы не начнут нормально рассчитываться, а все облгазы у нас являются частными и, как сообщали СМИ, 70% всех облгазов принадлежат одной личности – господину ФИРТАШУ через его аффилированные компании, – то мы будем через процедуру банкротства или через внесение соответствующего закона в Верховную Раду просто облгазы возвращать в государственную собственность», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что правительство не намерено спокойно наблюдать за низким уровнем платежей за использованный природный газ.

«Я не дам в этот раз всем вам, включая и те области, где правит сегодня Партия регионов, я не дам вам сделать правительство крайним. Я посвящу достаточно времени, чтобы каждый человек в стране знал, какая политическая сила и из каких областей не идут расчеты за природный газ», - заявила премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на сегодняшний день задолженность, в том числе и коммунальных предприятий, и частных предприятий, которыми являются облгазы, всех участников рынка составляет 10,7 млрд. грн., а с начала года, за два месяца, увеличилась почти на 5 млрд. грн.

По состоянию на 18 февраля 2009 года, предприятия ТКЭ за период 2008-2009 гг. рассчитались с ДК «Газ Украины» лишь на 39% и задолжали компании 3,9 млрд. грн.