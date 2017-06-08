"Нафтогаз" отказался от переговоров с "Газпромом" в Москве

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" не намерен проводить переговоры с российским газовым монополистом "Газпромом" на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба компании.

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"Для "Нафтогаза Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с "Газпромом". Такой позиции "Нафтогаз" неизменно придерживается с 2014 года как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании", - сообщили в "Нафтогазе".

При этом в пресс-службе отметили, что "Нафтогаз" неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры с "Газпромом" в Брюсселе или в другом городе ЕС.

Как сообщал УНИАН, 6 июня 2017 года Российский монополист "Газпром" пригласил представителей Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Москву для обсуждения вопроса транзита газа в Европу после 2019 года.

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился по сравнению с январем-апрелем 2016 года на 23% - до 30,5 миллиарда кубометров.

Действующий контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года.

В конце мая глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года транзит газа через Украину будет снижен до 15 миллиардов кубометров газа в год.