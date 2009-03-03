Тимошенко: предприятия ТКЭ и облгазы задолжали 10,7 млрд. за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО называет критической ситуацию с внутренними расчетами за потребленный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании о состоянии расчетов за газ, потребленный в Украине с начала 2009 года.

«На сегодняшний день задолженность, в том числе и коммунальных предприятий, и частных предприятий, которыми являются облгазы, всех участников рынка составила в целом 10,7 млрд. грн., а с начала года, за два месяца, увеличилась почти на 5 млрд. Если это нежелание осуществлять функцию или если это политические указания, которые дали вам право не рассчитываться, то тогда имейте в виду, что вы уничтожаете страну, а не создаете сложные обстоятельства для правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, такой крупной суммы задолженности еще никогда в стране не было. В частности, премьер-министр отметила, что уровень оплаты за использованный населением газ, бюджетными организациями и теплокоммунэнерго в Закарпатской области составляет 67,5%.

«Эта ситуация уже трагичная, потому что уровень оплаты составляет не 100%. Но на фоне неблагополучной Закарпатской области, которая, кстати, лучше всех рассчитывается за газ, Донецкая область, которая оплатила только 19,3%, Харьковская, которая оплатила 21,6%, Запорожская – 24,5%, Одесская – 25,5%, Днепропетровская – 29,1%, по сути дела, Закарпатская область выглядит просто островком благополучия», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также сообщила, что предприятия ТКЭ Донецкой области имеют самый низкий уровень оплаты за потребленный газ. «Кстати, теплокоммунэнерго – это коммунальная собственность, это ответственность местных органов власти. Донецкая область за использованный газ предприятиями теплокоммунэнерго с начала года оплатила 0,8%. Что это такое? Это сознательное поведение? Возможно, это реакция на «РосУкрЭнерго», чтобы таким образом их вернуть обратно на рынок: не платить за газ, создать кризис, а потом рассказывать, что их коррупционная структура была самым лучшим поставщиком природного газа в Украину?» - предположила глава правительства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, доля оплаты ТКЭ за потребленный газ в Николаевской и Харьковской областях составляет 2,8% и 4,5% соответственно. В то же время, премьер-министр отметила, что в этих областях доля населения в расчетах за газ составляет выше 50%. В частности, в Донецкой области – 60%.

«Я хочу у вас спросить – где, на ваш взгляд, НАК «Нафтогаз» должен брать деньги для расчетов с Россией при таком качестве расчетов? Может, эти деньги растут где-то в полях? И НАК «Нафтогаз» должен пойти, собрать там урожай и вместо вас рассчитаться? Это является уровнем защиты национальных интересов со стороны всех руководителей, которые сегодня сидят в этом зале, в том числе и глав областных государственных администраций, которые здесь отсутствуют», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, предприятия ТКЭ за период 2008-2009 гг. рассчитались с ДК «Газ Украины» (по состоянию на 18.02.09) лишь на 39% и задолжали компании 3,9 млрд. грн. Практически в каждой области есть несколько предприятия ТКЭ, задолженность которых перед ДК «Газ Украины» составляет львиную долю долгов предприятий ТКЭ региона.