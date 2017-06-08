"Центрэнерго" на следующей неделе проведет в США переговоры о закупке антрацита

Одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины "Центрэнерго" планирует на следующей неделе провести переговоры в США о закупке дефицитного угля антрацитовой группы для работы своих ТЭС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор компании Олег Коземко перед визитом президента Украины Петра Порошенко на Трипольскую ТЭС.

"Мы будем покупать уголь по импорту. То есть, это будет США или Южно-Африканская республика... На следующей неделе я буду в США и тогда смогу дать ответ на этот вопрос (о цене закупки угля — УНИАН)", - сказал он, добавив, что для прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов компания должна закупить 700 тысяч тонн антрацита.

"Я думаю, что уже через два месяца прибудет первый уголь из США", - отметил гендиректор.

По словам Коземко, поставки антрацита из России на сегодня компанией не рассматриваются.

"В отношении поставок из России мы не видим перспектив, потому что в любой момент может быть введено эмбарго... Поэтому мы рассматриваем возможность импорта топлива и перевода блоков ТЭС с антрацита на газовую марку угля", - заявил он.