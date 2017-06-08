Украина удвоила импорт каменного угля и антрацита

Украина в январе-мае 2017 года увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза - до 1,036 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в отчетный период являлись Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%).

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до 538,9 миллиона долларов с 363,8 миллиона долларов, из США – увеличился до 264,5 миллиона долларов с 83,8 миллиона долларов. Из Канады Украина импортировала в январе-мае 2017 года угля на сумму 72,8 миллиона долларов.

Экспорт за пять месяцев 2017 года составил в денежном выражении 37,4 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью утратила контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля были Россия, США и Казахстан. В 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до 1,467 миллиарда долларов.