Газпром не будет штрафовать Нафтогаз

Глава "Газпрома" Алексей Миллер подтверждает, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к "Нафтогазу Украины" за недобор газа в феврале текущего года, сообщает РИА Новости..

"Вчера мы договорились с главой "Нафтогаза" Дубиной о том, что "Газпром" не будет применять штрафные санкции к Нафтогазу", - сказал Миллер журналистам во вторник в Мадриде на вопрос, можно ли ждать нового газового конфликта между Россией и Украиной.

Накануне о достижении такой договоренности во время телефонного разговора Миллера с председателем правления "Нафтогаза" Олегом Дубиной сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.