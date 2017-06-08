Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О рынке электроэнергии". Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал соответствующий закон во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области.

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"Сегодня здесь вместе с вами (трудовым коллективом станции — УНИАН) я принял решение подписать закон о рынке электроэнергии и положить начало созданию нового рынка", - сказал он.

По словам Порошенко, этот закон отвечает требованиям Европейского Союза, внедряет конкурентный рынок электроэнергии и обеспечивает прозрачность в энергетической отрасли.

"Это новые революционные правила - прозрачные и эффективные", - сказал президент.

Также он поручил правительству и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг подготовить план реализации мер для выполнения норм этого закона.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 миллионов евро.

Закон соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".