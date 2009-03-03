Кабмин и ВБ начали выполнение проекта «Передача электроэнергии»

Правительство Украины и Всемирный банк официально приступили к выполнению проекта «Передача электроэнергии», направленного на повышение надежности и эффективности работы Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, о начале реализации проекта сегодня на пресс-конференции заявили директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР и заместитель министра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.

Напомним, в ноябре 2007 года НЭК «Укрэнерго» и Всемирный банк подписали кредитное соглашение о выделении 200 млн. долл. в рамках проекта «Передача электроэнергии». Цель проекта – улучшение безопасности и надежности электроснабжения путем реабилитации подстанций и реконструкции сетей. Проект также предусматривает улучшение емкостных и технических возможностей оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго».

Как отметил сегодня в ходе пресс-конференции С.ПАВЛУША, реализация проекта – это часть курса на интеграцию ОЭС Украины в UCTE.

«Эти мероприятия корреспондируются с теми, которые планируется выполнить в процессе присоединения энергосистемы Украины к UCTE и кореллируются с мероприятиями по вхождению Украины в европейское энергетическое сообщество», - сказал С.ПАВЛУША.

Руководитель группы проекта от Всемирного банка Деян ОСТОИЧ отметил, что реализация проекта будет способствовать улучшению роботы ОРЭ и обеспечит условия для увеличения объемов продаж электроэнергии на внутреннем и внешнем рынках.

«Проект поможет Украине эффективнее использовать имеющиеся энергоресурсы, обеспечив экономию около 38 млн. долл. в год, и заложит фундамент интеграции Украины в Европейское энергетическое сообщество», - отметил он.

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